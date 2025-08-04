В Электростали пресекли факты незаконной миграции

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Электросталь при поддержке Росгвардии проверили территорию железнодорожной станции «Фрязево» и торговый центр на улице Мира в целях пресечения незаконной миграции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что они привлекли 15 иностранцев к административной ответственности за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России (ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ). Им предстоит выплатить штрафы в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. Полицейские также планируют привлечь к ответственности их работодателя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).