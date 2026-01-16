В Подмосковье вынесли приговор жительницам Кемеровской области, убившим пенсионерку

Московский областной суд вынес обвинительный приговор двум жительницам Кемеровской области, которые убили пенсионерку в целях получения материальной выгоды, их обвиняют по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п.п. «а»,«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ст. 324 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2023 года одна из них вместе с сожителем создала организованную группу для совершения убийства бывшей свекрови второй. В мае они они проникли в квартиру женщины. Там сожитель повалил пожилую женщину на кровать, задушил ее и накрыл лицо полиэтиленовым пакетом. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Из квартиры они похитили имущество на общую сумму более 100 тыс. рублей, паспорт и иные документы, а также орден Мужества, принадлежащий супругу погибшей. Труп женщины они сбросили в водоем в Воскресенске.

Суд назначил одной из женщин наказание в виде 14 лет лишения свободы, второй – девяти лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

