В Электростали проведут благоустройство сквера «Защитникам неба»

В 2025 году в Электростали пройдет благоустройство сквера «Защитникам неба», посвященного бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Мы постоянно ведем работу по благоустройству мест памяти Великой Отечественной войны. Ежегодно мы устанавливаем стелы трудовой и воинской доблести и приводим в порядок мемориальные комплексы. В этом году пройдет благоустройство стел и нескольких значимых территорий», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что сквер расположен вблизи парка «Авангард», благоустроенного в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу». В рамках работ строители создадут новые пешеходные дорожки и велодорожки, зоны отдыха, установят скамейки и не только. Благоустройство проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.