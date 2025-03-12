В Электростали проведут капремонт Культурного центра «Октябрь»

В Электростали на проспекте Ленина, 32а, продолжается капитальный ремонт Культурного центра «Октябрь», работы завершили на 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 55 человек и две единицы техники. Строители полностью завершили демонтаж, ведут отделку, фасадные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы и за счет бюджетных средств. В ведомстве уточнили, что здание построили в 1963 году, его площадь составляет более 7,4 тыс. кв. м. Строителям предстоит восстановить исторический облик здания, заменить инженерные сети и оборудование, провести отделочные работы во внутренних помещениях. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.