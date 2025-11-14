В Электростали таксиста осудили за смерть пассажирки

Электростальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летнего таксиста, его признали виновным в совершении преступлений против половой свободы женщины и незаконном сбыте наркотиков, повлекших смерть потерпевшей, по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, ночью 22 января 2024 года 31-летняя жительница Балашихи проспала свою остановку и вышла из электрички на железнодорожной станции «Машиностроитель» в Электростали. Там к ней подошел обвиняемый и предложил ее подвезти. В автомобиле таксист угостил девушку напитком, в который заранее подмешал наркотическое вещество и лекарственное средство, после чего изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая умерла от отравления наркотическим веществом, после чего мужчина вывез ее труп в лесную местность в Орехово-Зуевском округе.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

