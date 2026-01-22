В Электростали управляющей компании напомнили об экологическом контроле

В Электростали специалисты эконадзора проверили деятельность одной из местных управляющих компаний. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

По просьбам жителей была проверена работа ООО «Уютный дом Электросталь». К мероприятию привлекли мобильную лабораторию ГКУ МО «Мособлэкомониторинг».

Выяснилось, что на площадке организации находится спецтехника со снегоуборочным оборудованием. Таким образом, площадка является источником негативного воздействия на окружающую среду. Однако, в госреестр объект не занесен.

Качество воздуха проверили по 32 параметрам. Превышения нормативов не выявили. Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

