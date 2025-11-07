В Электростали вынесли приговор по делу мужчины, избившего знакомого до смерти

В Электростали вынесли приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Электростальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего мужчины – его признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 19 по 20 февраля 2014 года он находился в квартире в Электростали и совместно со своим знакомым распивал алкоголь. В какой-то момент на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подсудимый нанес второму мужчине не менее 16 ударов руками и ногами в область головы и туловища, а также придавливал его к полу массой своего тела. От полученных телесных повреждений потерпевший умер.

После этого преступник вместе со своим другом вывез труп мужчины на автомобиле на участок местности в лесном массиве рядом с СНТ «Солнечный». Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.