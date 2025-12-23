В Электростали завершился капремонт учебно-производственных мастерских колледжа

На улице Сталеваров д. 19 в Электростали завершился капитальный ремонт учебно-производственных мастерских Электростальского колледжа, подрядчик ведет расстановку мебели и монтаж учебного оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время все строительные работы завершены. Остались последние штрихи перед открытием», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, общая площадь здания превышает 1,6 тыс. кв. м, работы в нем прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета региона. В корпусе сделали новое кровельное покрытие, утеплили фасад, провели замену всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Открыть его планируют в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.