В Электроуглях наполовину завершили капремонт Центра образования

В городе Электроугли Богородского округа продолжается капитальный ремонт Центра образования № 30, расположенного на улице Маяковского, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных систем, устройство входных групп», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет 7,2 тыс. кв. м. Рабочим предстоит обновить фасад и кровлю здания, провести замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования и не только. Завершить работы планируют в конце лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.