В феврале 18 компаний Подмосковья получили лицензии на управление МКД

В Подмосковье по итогам февраля 2025 года 18 компаний получили лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что в этом году срок действия лицензий истекает еще у 137 организаций. Чтобы продлить его, компаниям нужно будет подать соответствующее заявление. Сделать это можно на сайте госуслуг региона.

Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Будут проверены данные, указанные в заявлении. Также в ФНС и МВД направят запросы о предоставлении информации о юрлице и о наличии или отсутствии судимости у гендиректора и учредителей. Кроме того, будут проведены сведения об аннулировании лицензии, банкротстве, дисквалификации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал выстроить прозрачную коммуникацию между управляющими организациями и жителями.