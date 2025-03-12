В феврале число субъектов МСП в Подмосковье увеличилось на 3,5 тыс.

В Подмосковье увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, по состоянию на март число субъектов МСП в регионе составило более 463 тыс. За февраль этот показатель вырос на 3,5 тыс. Из общего числа примерно 327 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Наиболее заметный рост выявили в сегменте микропредприятий. Таких компаний в области почти 450 тыс. Этот показатель почти на 15 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте приема заявок на участие в программах поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы».