В феврале число субъектов МСП в Подмосковье увеличилось на 3,5 тыс.

В Подмосковье увеличилось число субъектов МСП

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Фото: [unsplash.com]

В Подмосковье увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, по состоянию на март число субъектов МСП в регионе составило более 463 тыс. За февраль этот показатель вырос на 3,5 тыс. Из общего числа примерно 327 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Наиболее заметный рост выявили в сегменте микропредприятий. Таких компаний в области почти 450 тыс. Этот показатель почти на 15 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте приема заявок на участие в программах поддержки предпринимателей «Маркетплейсы» и «Франшизы».

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области