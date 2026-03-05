В феврале Мособлводоканал отработал более 2,6 тыс. обращений жителей

Мособлводоканал в феврале 2026 года отработал более 2,6 тыс. обращений жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«За прошедший месяц жители Московской области оставили 2 673 заявки в адрес Мособлводоканала. Более половины всех запросов поступило через единый контакт-центр, куда было направлено 1 394 обращения», — говорится в сообщении ведомства.

Звонки принимаются круглосуточно по телефону 8 (800) 222-02-05. Чаще всего жителей волнуют вопросы устранения засоров, водоснабжения, оплаты ЖКУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе обновят около 100 объектов водоснабжения и водоотведения.