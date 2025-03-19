В феврале напольное покрытие отремонтировали более чем в 110 подъездах Подмосковья

В Подмосковье за прошлый месяц провели ремонт напольного покрытия более чем в 110 подъездах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что за состояние напольного покрытия в подъездах многоквартирных домов отвечает управляющая организация. Компания обязана своевременно проводить ремонт покрытия и устранять повреждения.

Таким образом, в случае выявления подобных нарушений следует обратиться в свою УК. Если организация не реагирует на обращения, нужно сообщить об этом в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области будут капитально отремонтированы свыше 4 тыс. многоквартирных домов.