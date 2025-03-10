В феврале в подмосковный Росреестр направили почти 150 тыс. заявлений по регистрации недвижимости

В феврале 2025 года в Росреестр Подмосковья направили около 148 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 14 тыс. заявлений. Еще более 9 тыс. заявок в регионе подали на регистрацию ипотеки (более 93% — в электронном виде), порядка 6 тыс. — на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (более 96% — в электронном виде).

«Внедрение электронных сервисов в сфере недвижимости делает учетно-регистрационные процедуры более удобными для граждан и организаций, улучшает доступность и эффективность предоставления государственных услуг, упрощает процесс получения и сокращает время ожидания результатов регистрации права на недвижимость», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.