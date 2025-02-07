В финал подмосковного этапа чемпионата «КЭС-Баскет» вышли 16 команд

В финал регионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» вышли 16 команд. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

За победу в играх будут бороться восемь женских и столько же мужских команд. Это ребята из Мытищ, Балашихи, Раменского, Люберец, Одинцово, Химок и других округов Подмосковья.

Финал будет проходить на базе спортивного комплекса «Строитель» в Мытищах.

В сезоне 2024/2025 в чемпионате участвовала 471 сборная школ 41 округа Подмосковья. В число лидеров по числу команд вошли Балашиха, Сергиев Посад, Дмитров и Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах реконструкции спорткомплекса «Орион» в Балашихе.