В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили об опасности пала травы

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона об опасности пала травы. По словам специалистов, это может привести к серьезным возгораниям.

Один из таких случаев произошел в Раменском. Местные жители позвонили на номер «112» и сообщили, что возле высоковольтной линии электропередачи горит трава.

На момент прибытия специалистов площадь возгорания составляла свыше 150 кв. м. Благодаря слаженной работе работников ведомства пожар был быстро ликвидирован.

«Огнеборцы настоятельно просят жителей и гостей Подмосковья не сжигать мусор или сухую растительность вблизи кустов, деревьев и построек. Также нельзя разрешать детям баловаться с огнем, лучше напомните им о пагубных последствиях пожаров и попросите предупреждать сверстников об опасностях, если те играют с пламенем», — призвал начальник ПСЧ-255 Николай Трошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году пожароопасный сезон в области открывается 20 марта.