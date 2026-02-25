В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили об опасности выхода на лед во время снегопадов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили об опасности выхода на лед водоемов во время снегопадов. Снежный покров может скрывать реальное состояние льда и опасные участки.

Из-за снега процессы образования льда замедляются даже в морозные дни. Также под толщей снега часто скрываются полыньи, промоины и трещины.

«Человек может провалиться в такую ловушку мгновенно, даже не услышав предупреждающего потрескивания. Кроме этого, тяжелая снежная масса давит на лед, он трескается, пропитывается водой и после повторного замерзания превращается в очень хрупкую субстанцию», — рассказал первый замначальника ведомства Вадим Беловошин.

Жителей призвали не выходить на лед в условиях снегопада. Если это неизбежно, следует предупредить близких о своих планах. Обязательно нужно проверять прочность льда пешней. С собой следует взять спасалки, прочную веревку длиной 15–20 м, заряженный телефон и спасательный жилет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в январе убрали рекордное количество снега после циклона.