В ГКУ МО «Мособлпожспас» объяснили, как пользоваться огнетушителем

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках информирования жителей о правилах противопожарной безопасности рассказали, почему важен огнетушитель и как им правильно пользоваться.

По словам специалистов, огнетушитель — это самое простое средство для борьбы с пожаром на начальной стадии. С некоторыми возгораниями он может справиться за секунды.

Огнетушители нельзя хранить возле батарей, плит, духовок, а также в неотапливаемых помещениях и в местах, доступных для детей. Они бывают разных типов, и некоторые устройства могут не подходить для определенных видов возгораний. К примеру, пенный огнетушитель лучше не использовать для тушения электрических приборов: химическая пена является проводником электричества.

При использовании огнетушителя следует держать его вертикально. Сначала необходимо сорвать пломбу запорно-пускового устройства и выдернуть чеку, затем направить насадку шланга на огонь и нажать на рычаг.

Один огнетушитель работает около 10–20 секунд. Активация происходит через 3–5 секунд после нажатия. В случае сквозняке следует повернуться спиной к ветру.

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