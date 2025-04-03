В ГКУ МО «Мособлпожспас» объяснили, как пользоваться огнетушителем
Подмосковные спасатели рассказали о важности огнетушителя
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках информирования жителей о правилах противопожарной безопасности рассказали, почему важен огнетушитель и как им правильно пользоваться.
По словам специалистов, огнетушитель — это самое простое средство для борьбы с пожаром на начальной стадии. С некоторыми возгораниями он может справиться за секунды.
Огнетушители нельзя хранить возле батарей, плит, духовок, а также в неотапливаемых помещениях и в местах, доступных для детей. Они бывают разных типов, и некоторые устройства могут не подходить для определенных видов возгораний. К примеру, пенный огнетушитель лучше не использовать для тушения электрических приборов: химическая пена является проводником электричества.
При использовании огнетушителя следует держать его вертикально. Сначала необходимо сорвать пломбу запорно-пускового устройства и выдернуть чеку, затем направить насадку шланга на огонь и нажать на рычаг.
Один огнетушитель работает около 10–20 секунд. Активация происходит через 3–5 секунд после нажатия. В случае сквозняке следует повернуться спиной к ветру.
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