В ГКУ МО «Мособлпожспас» подвели итоги работы за 2025 год. Совещание прошло в Коломне. В нем приняли участие руководитель ГУ гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский и его первый заместитель Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов, руководитель ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов.

В прошлом году в Подмосковье произошло 10 ЧС и около 40 тыс. происшествий. Пожарные и спасатели приняли участие в ликвидации 11,7 тыс. возгораний, включая 150 лесных, 25 торфяных и 80 крупных пожаров по повышенному номеру.

Всего за год в лесах заблудились 429 человек, в том числе 40 детей. Живыми были найдены 346 человек, в том числе 31 ребенок.

Группа авиамониторинга провела 83 вылета и выявила 127 очагов возгорания. Взрывотехники ведомства совершили 88 выездов и обезвредили 224 предмета. Кинологи нашли и спасли 12 человек. Спасатели-водолазы подняли 72 тела. Группа оказания экстренной медпомощи спасла 115 человек. Группа проведения газоспасательных работ совершила 19 выездов.

Всего было совершено более 113 тыс. выездов и спасены свыше 2,1 тыс. человек.

В рамках совещания также были вручены награды, в том числе медаль «ХХХV лет МЧС России», почетные грамоты и благодарности губернатора Подмосковья. Кроме того, советнику начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Г. Н. Пестову присвоили звание Заслуженного спасателя Московской области.

