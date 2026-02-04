В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей об опасности тонкого льда в морозы

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей об опасности тонкого льда на водоемах в период морозов. В ведомстве подчеркнули, что несмотря на похолодание, лед может оставаться непрочным.

«Аномальные морозы не отменяют базовых правил безопасности, поэтому уверенности в прочности льда не должно быть даже в сильные холода. Ледяная корка по-прежнему остается тонким и опасным в местах впадения ручьев, около промышленных стоков или там, где есть подводные ключи и растительность», — рассказал замначальника ведомства Сергей Прокопюк.

По его словам, сильный ветер и снежный покров замедляют процесс нарастания прочного ледяного покрова. Кроме того, снег может скрывать промоины.

Прокопюк добавил, что в условиях морозов существует риск не только провала под лед, но и мгновенного переохлаждения и обморожения. В ледяной воде возникает холодовой шок, в результате чего человек значительно быстрее теряет координацию и силы.

