В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей не выходить на лед водоемов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей и гостей области не выходить на лед водных объектов Подмосковья. Специалисты провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище в Дубне.

По словам специалистов, в связи с резким потеплением лед на водоемах начал кристаллизоваться и стал рыхлым. Выходить на него и тем более выезжать на автомобилях крайне опасно. Такой лед не трещит, а просто рассыпается под ногами.

«Переменчивая погода, перепады температур, яркие солнечные лучи, сильные течения и растаявший снег оказывают влияние на прочность ледяной поверхности. Такие явления быстро превращают лед в рыхлую и ненадежную массу, из-за которой человек легко может провалиться в холодную воду», — подчеркнул замначальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил спасателей региона с их профессиональным праздником. По словам губернатора, число таких профессионалов в области составляет около 19 тыс.