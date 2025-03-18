В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, чем опасен выход на лед водоемов весной

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, чем опасен выход на подтаявший лед водоемов весной, и призвали любителей зимней рыбалки завершить сезон.

В связи с потеплением лед на водоемах активно тает и становится рыхлым и хрупким. Такой лед не может выдержать вес даже ребенка или животного. При этом весной лед не издает характерного хруста, когда ломается. Поэтому риск внезапно оказаться в холодной воде очень высок.

В ледяной воде человек может продержаться около 5-10 минут. Понижение температуры тела ниже физиологического минимума может стать причиной нарушений функций головного мозга и сердца. Помимо этого, у человека может развиться «холодовый шок». Так называют чрезмерную респираторную реакцию, во время которой происходит рефлекторная задержка дыхания и неконтролируемая гипервентиляция.

«Чтобы жизнь не превратилась в плату за хороший улов, необходимо соблюдать простейшие правила безопасности и напоминать о них детям», — подчеркнул первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал поздравление с профессиональным праздником, адресованное спасателям региона. Он отметил, что в области порядка 19 тыс. таких специалистов.