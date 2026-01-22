В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о скрытых угрозах на стихийных снежных склонах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей об опасностях стихийных снежных склонов. В связи с мощными снегопадами в регионе образовались большие сугробы и склоны, которые привлекают детей и взрослых.

В ведомстве рассказали, что под слоем снега могут скрываться кочки и ямы, корни деревьев, мусор и бордюры. Из-за этого каждый спуск может быть опасным.

«Снег маскирует истинный рельеф местности, и траектория спуска может неожиданно привести к столкновению с деревом, фонарным столбом или ограждением. Кроме того, спуск может заканчиваться у проезжей части, на тротуаре или на берегу водоема, создавая прямую угрозу жизни», - подчеркнул первый замначальника ведомства Анатолий Плевако.

Жителей призвали выбирать только специально оборудованные горки и внимательно осматривать весь путь спуска до катания. Также нужно помнить, что крайне опасно съезжать стоя, лежа головой вперед или «паровозиком».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной работе по ликвидации последствий циклона.