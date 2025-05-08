В Главгосстройнадзоре Подмосковья поздравили коллегу-участника СВО

Первый заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Тамерлан Алборов поздравил главного аналитика Сектора информатизации контрольно-надзорной деятельности ведомства Асифа Алиева, который принимал участие в СВО.

Алиев отправился на СВО в сентябре 2022 года. Он рассказал, что служба была нелегкой, особенно после перевода подразделения на передовую линию фронта. Он выполнял роли мотострелка, штурмовика, гранатометчика.

«С самого начала моего призыва на службу Главгосстройнадзор оказал мне неоценимую поддержку — подарили дрон и тепловизор. А также помогли с финансированием, благодаря которому я смог закупить необходимое обмундирование», — рассказал Алиев.

В преддверии Дня Победы Алиеву передали подарки от министра Правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артура Гарибяна, в том числе сертификат на отдых в здравнице.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам из отряда БАРС.