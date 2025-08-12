В ГУРБ Подмосковья рассказали, как защитить себя и близких от вербовки в дропперы

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали, как защитить себя и близких от вербовки в дропперы. В ведомстве отметили, что зачастую злоумышленники ищут жертв в сети.

«Поскольку дроповоды часто ищут своих жертв именно в интернете, старайтесь не распространять данные о себе в непроверенных источниках, подозрительно относитесь к звонкам с незнакомых номеров, не переходите по подозрительным ссылкам», - призвал замруководителя ведомства Артем Черепякин.

Он также отметил важность проведения бесед с детьми, так как нередко в зоне внимания злоумышленников оказываются именно подростки. Аферисты манипулируют ими, обещая быстрые деньги за простую «работу».

В управлении отметили, что в России было заведено первое уголовное дело на дроповода — организатора преступной деятельности. По данным следствия, обвиняемый скупал и перепродавал электронные средства платежей, которые использовались в мошеннической деятельности. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф.

До этого в ведомстве рассказали о пяти самых крупных случаях мошенничества за июль.