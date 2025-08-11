В ГУРБ Подмосковья рассказали о пяти самых крупных случаях мошенничества за июль

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали о пяти самых крупных случаях мошенничества за июль, а также напомнили о правилах безопасности.

Так, в Дмитрове жертвой мошенников стала абитуриентка. Аферисты звонили ей через мессенджер под видом сотрудников приемной комиссии, портала Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ. В результате они убедили девушку передать им 40 млн руб.

В Электрогорске жительница отдала злоумышленникам почти 10,4 млн руб. Мошенники позвонили ей через мессенджер и предложили увеличить капитал, вложив накопления в криптовалюту.

Жительница Серпухова передала курьеру мошенников более 7,6 млн руб. На протяжении двух недель женщине звонили с неизвестных номеров под видом сотрудников ФСБ.

В Балашихе мошенники похитили у пенсионера 6,8 млн руб. Они звонили пожилому мужчине около недели, представляясь начальником отдела кадров с последнего места работы и сотрудниками ФСБ.

В Раменском жительница отдала аферистам более 5,3 млн руб. Сначала мошенники предложили пройти обучение по инвестициям. После этого жертве позвонил якобы аналитик банка, который предложил купить криптовалюту. Для этого требовалось пополнить кошелек. В результате жительница сняла все свои накопления, а также оформила кредит.

По всем этим случаям были возбуждены уголовные дела. Жителей региона призвали быть бдительными, не доверять звонкам с неизвестных номеров и всегда проверять информацию через официальные источники.

Ранее в ведомстве рассказали жителям области о новой схеме мошенников в мессенджерах.