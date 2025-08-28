В Химках 1 сентября откроется несколько отремонтированных школ
Подготовка к новому учебному году завершается в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Подготовка к новому учебному году завершается в Химках. В День знаний здесь откроют несколько отремонтированных образовательных учреждений.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона готовность к 1 сентября.
Так, завершается капремонт школы № 8 имени В. И. Матвеева и отдельного корпуса гимназии № 23. Также работы ведутся в дошкольных отделениях лицея № 12, лицея № 7 и школы «Наследие».
1 сентября откроется новый детсад в Юрлово. Кроме того, в микрорайоне Новогорск строится новый воспитательно-образовательный комплекс, а в квартале Ивакино построили садик на 300 мест.
В ближайшее время начнут ремонтировать гимназию № 23, детсад лицея № 21, Кутузовский корпус школы № 19, Луневскую школу, колледж «Подмосковье».
