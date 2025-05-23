В Химках депутаты проверили ход капремонта детского сада «Радуга»

Фото: [ Администрация г. о. Химках ]

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский проверил ход проведения капитального ремонта детского сада «Радуга», расположенного на Юбилейном проспекте в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В рамках „Народной программы“ вместе с коллегами по депутатскому корпусу регулярно проводим осмотр хода строительства социально значимых учреждений округа. Посещаем школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения», — отметил он.

Стройготовность объекта превысила 50%, в работах задействованы более 40 человек. Учреждение является структурным подразделением лицея № 12, поэтому «экскурсию» по строительному объекту для комиссии провела исполняющая обязанности директора лицея № 12, депутат Юлия Ишкова. По ее словам, они пообщались с представителями подрядной организации и узнали, на каком этапе ведутся работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.