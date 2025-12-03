В Химках детям подарили подарки в рамках акции «Коробка храбрости»
Акцию «Коробка храбрости» провели в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
Депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов навестили пациентов Детской поликлиники № 5 в Химках и подарили им подарки в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Эти подарки предназначены для детей, которые сейчас проходят лечение. Игрушки и книги приносят ребятам маленькую радость, помогают улыбнуться и почувствовать поддержку», – сказала Роднина.
Депутаты также осмотрели кабинеты поликлиники и познакомились с работой медперсонала. Мирзонов подчеркнул, что пациенты медучреждения получают качественную помощь.
Отметим, что акцию реализуют в России при поддержке партии «Единая Россия».
