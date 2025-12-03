В Химках детям подарили подарки в рамках акции «Коробка храбрости»

Депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов навестили пациентов Детской поликлиники № 5 в Химках и подарили им подарки в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.