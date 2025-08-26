В Химках для детей провели необычную экскурсию в мир виртуальной реальности

В Химках для детей участников специальной военной операции была организована необычная экскурсия — в мир виртуальной реальности. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Мероприятие организовало МКУ «Малый бизнес». В его рамках дети надели VR-очки и погрузились в мир фэнтези. В планах предприятия — проводить аналогичные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в социальных учреждениях.

В клубе виртуальной реальности есть игры для разных возрастов, и библиотека игр регулярно пополняется. К концу года здесь будет собрано порядка 50 игр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил лагерь «Литвиново» и пообщался там с детьми военнослужащих.