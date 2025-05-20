В Химках для юных спортсменов провели футбольный турнир

В Химках на стадионе школы «Лидер» прошел турнир футбольной школы «Олимпик 2020», в нем приняли участие около 200 юных спортсменов в возрасте от 5 до 14 лет из разных филиалов школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Победители соревнований получили медали и кубки, лучшие игроки — персональные награды в номинациях лучший вратарь, защитник, нападающий и других.

«Такой турнир филиалов мы проводим два раза в год: осенью и весной. Родители могут увидеть, чему научились дети. Каждый год стараемся устроить настоящий спортивный праздник», — отметил руководитель футбольной школы Максим Сенатов.

В пресс-службе уточнили, что на территории округа работают более 10 филиалов школы, в которых тренируются дети и подростки. Член Общественной палаты городского округа Химки Сергей Вересняк отметил, что сотрудники общественной палаты округа активно взаимодействуют с управлением физической культуры для развития спорта.

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