В Химках для школьников организовали лекцию о Крымской наступательной операции
Лекцию о Крымской наступательной операции провели для школьников в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на территории лицея № 7 организовали открытый урок, посвященный Крымской стратегической наступательной операции, в рамках которого школьникам рассказали о ходе Крымской операции, ее значении в контексте Великой Отечественной войны и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Почетными гостями лекции стали депутат Химок Валентин Герасимов и заслуженный летчик-испытатель России полковник ВВС Аркадий Газарян.
«Такие интерактивные уроки помогают расширить исторические знания учеников, формируют ценностные ориентиры, укрепляют связь поколений и воспитывают истинных патриотов своей страны», — отметил Герасимов.
Депутат Химок Николай Томашов добавил, что молодое поколение должно ощущать «ответственность за судьбу своей страны». Лекцию провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.