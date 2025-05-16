В Химках для школьников организовали лекцию о Крымской наступательной операции

В Химках на территории лицея № 7 организовали открытый урок, посвященный Крымской стратегической наступательной операции, в рамках которого школьникам рассказали о ходе Крымской операции, ее значении в контексте Великой Отечественной войны и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.