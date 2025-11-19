В Химках для школьников провели лекцию о подвиге героев-панфиловцев
Лекция о подвиге героев-панфиловцев прошла в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в школе «Лига первых» ко Дню памяти подвигов героев-панфиловцев провели тематическое мероприятие, в которое вошли лекция и спортивно-историческая эстафета «Путь героев». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участниками встречи стали школьники, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.
«День памяти подвигов героев-панфиловцев – символ несгибаемой воли и героизма советского народа в борьбе с захватчиками. Их подвиг стал легендой, вошедшей в историю как один из самых ярких примеров самопожертвования во имя Родины», – отметил Васильев.
Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова подчеркнула, что подобные мероприятия помогают поддерживать интерес местных жителей к истории родного края и страны, а также сохранить и увековечить память о великих делах предков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.