В Химках для сотрудников предприятия организовали патриотическую встречу

В Химках на одном из предприятий для сотрудников провели тематическую лекцию на тему учреждения в 1958 году почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Участникам мероприятия рассказали, за что присваивали эти звания. Депутат городского округа Химки Юлия Мамай подчеркнула, что такие встречи благотворно влияют на патриотическое воспитание общества.

«Совместно с администрацией мы проводим встречи с жителями, чтобы обсудить важные исторические моменты в истории нашей страны», — прокомментировал депутат Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.