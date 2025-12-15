В Химках для спортсменов «Факела» провели историческую лекцию ко Дню Конституции РФ

В Химках в спортивном комплексе «Факел» для жителей прошла культурно-развлекательная программа, посвященная Дню Конституции Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Глеб Демченко подчеркнул, что в Химках каждый день проводятся десятки патриотических мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и сохранение исторической правды. В том числе, встречи с участниками специальной военной операции. Гостей нового мероприятия ждал исторический экскурс об образовании праздника, а также выступление воспитанников спортивного комплекса с патриотическим номером «Вперед, Россия!».

«Очень приятно видеть на подобных патриотических мероприятиях и представителей молодежи, и старшего поколения. Только так, обмениваясь опытом и знаниями, сообща, мы сможем построить светлое будущее», – отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.