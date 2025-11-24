В Химках для участников СВО организовали турнир по настольному хоккею
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в филиале № 8 госпиталя имени Бурденко состоялся турнир по настольному хоккею для участников специальной военной операции, они приняли участие в квалификационном этапе и матчах плей‑офф. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Такие мероприятия очень важны для наших ребят. Они позволяют отвлечься от существующих проблем, даже ненадолго вернуться в детство», — отметила социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» в Химках Евгения Евсеева.
Турнир организовали фонд «Защитники Отечества» и Российская федерация настольного хоккея, победителей наградили руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова и начальник филиала № 8 ФГБУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Сергей Хвостов.
