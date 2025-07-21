В Химках для участников СВО собрали 70 кг гуманитарной помощи
Более 70 кг гуманитарной помощи собрали в Химках для участников СВО
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» активисты местного отделения собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, они отправили 70 кг вещей первой необходимости, включая продукты питания, медикаменты и средства гигиены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Поддержка наших защитников — это не просто акция, а долг каждого гражданина. Это показывает, как сплоченность и неравнодушие могут реально помочь тем, кто сейчас на передовой», — отметил руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев.
Груз передаст автоволонтер и жена участника СВО Наталья Г. Куратор партпроекта «Женское движение Единой России», член местного политического совета Ирина Жданкина уточнила, что с начала СВО удалось отправить более 550 тонн гуманитарной помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.