В Химках для участников СВО собрали 70 кг гуманитарной помощи

«Поддержка наших защитников — это не просто акция, а долг каждого гражданина. Это показывает, как сплоченность и неравнодушие могут реально помочь тем, кто сейчас на передовой», — отметил руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев.