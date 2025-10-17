В Химках для участников СВО собрали новую партию гуманитарного груза

В Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский встретились с волонтерами — женами военнослужащих и передали им новую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутаты, предприниматели, сотрудники предприятий, администрация округа и местные жители собрали печи, медикаменты, спальные мешки, портативные плиты, газовые баллоны, генераторы, термобелье и другие необходимые вещи.

«Волонтеры Яна, Анастасия, Виктория и Мария передадут этот груз бойцам. Практически с самого начала СВО они активно помогают, собирая посылки по заявкам и доставляя их на фронт. Их самоотверженный труд и сила воли заслуживают уважения», — отметила Землякова.

Напомним, что в 2022 году губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил открыть Центр поддержки участников СВО и их семей на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках, с начала работы учреждения было отправлено более 500 тонн помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.