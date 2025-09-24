В Химках для жителей организуют творческую встречу «Роман с романсом»

В среду, 24 сентября, в 18:00 в Химках в «Умной библиотеке» на улице Калинина, дом 13, пройдет творческая встреча «Роман с романсом». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гостей ждут песни под гитару, беседы. Кроме того, музыканты из команды «Гитара по кругу» проведут вечер легендарных хитов и исполнят произведения мировой классики, знаменитые романсы. Посетителям также расскажут об истории создания знаменитых романсов, о судьбах их авторов и исполнителей и не только.

Вход по электронным бейджам библиотеки и социальным картам.

* Возрастное ограничение: 6+