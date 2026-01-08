В Химках для жителей провели встречу, посвященную подвигу Евпаторийского десанта

В Химках в фойе театра «Наш дом» прошла патриотическая вечера, посвященная подвигу Евпаторийского десанта, ее посетили члены клуба «Активное долголетие» и почетные гости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что мероприятие особенно актуально в период проведения специальной военной операции.

«Такие встречи, где мы вместе вспоминаем нашу историю, невероятно важны. Они объединяют людей, дают нам почувствовать себя единым народом с великим прошлым. Сохраняя память о подвигах наших предков, мы становимся сильнее», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В рамках мероприятия участники узнали о деталях операции, когда в январе 1942 года, чтобы отвлечь силы противника от осажденного Севастополя, в оккупированную Евпаторию был высажен десант моряков-черноморцев. Открытый урок стал частью масштабных патриотических мероприятий, которые реализуются в Химках.

