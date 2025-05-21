В Химках дорожники завершили укладку нового асфальта на улице Гоголя

В Химках на улице Гоголя завершилась укладка нового асфальта, площадь работ в общей сложности составила более 13,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, сотрудники «Объединенного городского хозяйства» провели частичную замену бортового камня и локальный ремонт тротуаров, фрезеровку старого покрытия. Кроме того, они уложили новый слой асфальтобетона, вскоре нанесут новую разметку.

В пресс-службе уточнили, что ремонт проходит в рамках программы по обновлению улично-дорожной сети Химок. В 2025 году в округе проведут работы на 11 участках дорог, чтобы улучшить состояние дорожной инфраструктуры и повысить безопасность движения.

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