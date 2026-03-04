В Химках достроили торговый центр с гаражом-стоянкой

В микрорайоне Сходня в Химках достроили объект незавершенного строительства – торговый комплекс с гаражом-стоянкой, его начали возводить в конце 2010-х годов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Работы были остановлены на стадии строительной готовности, составляющей порядка 60%. Строительные конструкции не были законсервированы надлежащим образом, поэтому начали разрушаться. Местные жители через портал «Добродел» просили завершить строительство и привести прилегающую территорию в порядок.

Новый арендатор земельного участка получил продление разрешения на строительство и возобновил работы, теперь здание достроили. Центр площадью около 1,4 тыс. кв. м получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.