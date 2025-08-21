В Химках Игорь Акинфеев вручил кубок победителю международного футбольного турнира

Финальный матч футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева» прошел в Химках на базе стадиона «Арена Химки». По его итогам знаменитый спортсмен вручил кубок победителю.

«Спасибо Игорю Акинфееву за то, что выбрал именно Подмосковье для этого турнира. С каждым годом турнир становится всё лучше и лучше, все сильнее и сильнее по составу», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

По итогам турнира победителем стала команда «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место заняли спортсмены из подмосковной академии «Мастер-Сатурн». Третье — команда «Родина».

Также футболисты соревновались в киперболе и кипербатле. Помимо этого, перед началом финальной игры прошел гала-матч с участием звезд российского футбола.

