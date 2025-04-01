В Химках к 1 сентября капитально отремонтируют гимназию № 23

В Химках ко Дню знаний будет капитально отремонтирована гимназия № 23. О ходе ремонтных работ на объекте рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится на улице Чапаева в микрорайоне Сходня. Его ремонтируют по госпрограмме в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте работают более 20 человек. Здесь ведутся работы по монтажу перегородок, штукатурные работы, устройство инженерных коммуникаций. Общая степень готовности составляет 20%.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход работ по возведению крупного воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках.