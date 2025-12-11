В Химках ко Дню Героев Отечества организовали турнир по настольному теннису

В Химках в училище олимпийского резерва № 3 состоялся турнир по настольному теннису, посвященный Дню Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В нем приняли участие студенты и спортсмены всех отделений, преподаватели, сотрудники офиса и руководство училища, среди почетных гостей — член Ассоциации ветеранов специальной военной операции Химок Владислав Степушин. Он подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и уважения к героям Отечества.

«Настольный теннис — наш профильный вид спорта, поэтому такой турнир стал понятным и близким форматом для студентов и итоговым событием патриотической работы», — отметила советник директора по воспитанию Любовь Густилина.

Победителем турнира стал студент Илья Кузнецов, второе и третье места заняли студент Артем Попович и преподаватель Иван Никитин.

