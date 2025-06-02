В Химках ко Дню рождения Александра Пушкина организуют интеллектуальную игру
Интеллектуальную игру ко Дню рождения Пушкина проведут в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В пятницу, 6 июня, в Химках на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» организуют интеллектуальную игру, приуроченную ко Дню рождения классика русской литературы Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Сегодня в сопредельном государстве идет демонтаж памятников Пушкину. Специальная военная операция — это защита нашей истории, и мы не дадим ее переписать. Наши культурные ценности — это фундамент, на котором строится национальное единство», — сказала депутат Юлия Мамай.
Депутат Надежда Смирнова уточнила, что мероприятие будет способствовать популяризации творчества Пушкина, а также послужит символом защиты и сохранения культурных традиций. Его проведут в рамках патриотической программы, которую реализуют в округе с 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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