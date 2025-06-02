В Химках ко Дню рождения Александра Пушкина организуют интеллектуальную игру

«Сегодня в сопредельном государстве идет демонтаж памятников Пушкину. Специальная военная операция — это защита нашей истории, и мы не дадим ее переписать. Наши культурные ценности — это фундамент, на котором строится национальное единство», — сказала депутат Юлия Мамай.