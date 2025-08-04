В Химках ко Дню ВДВ организовали кинопоказ

В Химках в детском саду «Лесная сказка» прошел тематический кинопоказ, посвященный 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие провели в рамках программы «Успех V единстве поколений», в ходе реализации которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. Участникам также рассказали об истории создания ВДВ.

«День Воздушно-десантных войск — это праздник мужества, отваги и героизма. Мы гордимся нашими десантниками, которые всегда в первых рядах защитников Отечества. История ВДВ — это история славных побед и самоотверженного служения Родине», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.