В Химках коммунальные службы приступили к устранению последствий ливня

Коммунальные службы ведут работы по устранению последствий ливня во всех микрорайонах Химок, в первую очередь воду откачивают по адресам, где зафиксированы самые серьезные подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Так, работы уже начались в микрорайоне Подрезково и на улице Панфилова. С помощью специализированной техники их также выполняют в Сходне, Старых и Новых Химках, Кутузовском и других. Мониторинг территории осуществляют сотрудники территориальных управлений микрорайонов города.

На фоне экстремальных погодных условий водителям посоветовали до 13:00 объезжать улицу Панфилова через улицу Бабакина. Кроме того, стоит объезжать Усковский проезд в микрорайоне Сходня через Горетовскую улицу. Напомним, что в округе действует горячая линия администрации + 7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.