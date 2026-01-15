В Химках коммунальные службы проведут уборку снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Коммунальные службы Химок продолжают работы по расчистке города после снегопада, прежде всего специалисты убирают тротуары, внутридворовые проезды, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

Кроме того, внимание уделяется дворовым территориям. Так, например, работы прошли во дворе дома № 30 на улице Молодежной. В четверг, 15 января, уборку проведут на улицах Молодежная, Московская, Речная, Октябрьская, Мичурина, Зелёная, Юбилейном проспекте и в других районах округа.

Водителей призвали при необходимости убирать личный транспорт, чтобы техника могла оперативно очистить парковки от снега. Задать вопросы по уборке снега можно через горячую линию администрации по телефону: +7 (495) 793-01-01.

