В Химках коммунальщики приступили к откачке воды на улице Панфилова

Коммунальщики приступили к откачке воды на улице Панфилова в Химках

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Фото: [Администрация г. о. Химки]

Сотрудники коммунальных служб Химок с утра откачивают воду на улице Панфилова после сильного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

В сообщении уточнили, что специалисты «Химводостока» ведут работы по откачке воды с помощью специализированной техники. В связи с этим водителям советуют временно (до 13.00) объезжать улицу через улицу Бабакина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев  поставил  задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

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