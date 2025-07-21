В Химках коммунальщики приступили к откачке воды на улице Панфилова

Сотрудники коммунальных служб Химок с утра откачивают воду на улице Панфилова после сильного ливня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

В сообщении уточнили, что специалисты «Химводостока» ведут работы по откачке воды с помощью специализированной техники. В связи с этим водителям советуют временно (до 13.00) объезжать улицу через улицу Бабакина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.